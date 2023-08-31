Полонист: Польша может превратиться в Укрополию через несколько лет

Полонист Стремидловский предсказал появление в Польше украинской автономии

Tекст: Илья Абрамов

«Огромное число украинских беженцев и переселенцев – уже сейчас большая проблема для Польши. Многие приехавшие не намерены покидать страну, а хотят осесть в республике на постоянной основе», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Украинцам больше не нравится перспектива сезонных работ, им нужны постоянные вакансии. Это, к слову, вынуждает Польшу привлекать в страну еще и мигрантов из Азии, дабы закрыть потребность рабочих рук на временных местах», – указывает собеседник.

«При этом выходцы с Украины хотя и адаптируются к местным реалиям, но совершенно не готовы отказаться от своего языка и культуры. Они распространяют это в общественном пространстве. И не исключаю, что в скором времени украинцы попытаются пробиться в политику», – полагает эксперт.

«Например, в Кракове сейчас много беженцев и переселенцев с Украины, так что стоит ожидать требований по поводу мест в местных органах власти. А потом украинцы обратят внимание на немецкую автономию, за которой зарезервировано место в Сейме Польши, и будут просить представительство уже на уровне государства», – отмечает он.

Резюмируя, Стремидловский выразил уверенность в том, что «Укрополия» может стать реальностью уже через несколько лет, если поляки не смогут принять каких-то мер.

Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что страна превращается в двунациональное государство. Этот процесс приведет к трансформации в новое образование под названием «Укрополия», которое перестанет принадлежать коренному населению.

В статье издания Mysl Polska говорится, что Укрополией придется управлять методами, успешно опробованными Зеленским. К таким технологиям автор публикации Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты и ограничения прав граждан.

Также подчеркивается, что западные страны не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», представляющий из себя гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

Напомним, издание Mysl Polska также ранее отмечало, что упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер. «Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша», – пишет автор статьи Станислав Белень.

В свою очередь глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш заявлял, что среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей.