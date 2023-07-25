Глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш: Поляков начинает раздражать наглость украинцев

Киев ведет прагматичную игру в отношении Варшавы, а поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей. Политик отмечает, что похожим образом по отношению к Польше себя ведет и киевский режим.



«Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях», – заявил политик, передает RT.

Он возмутился тому, что украинцы не выражают благодарность за оказываемую им помощь и не дают ничего взамен. «Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная помощь … осталась безответной. … Все отчетливее видно, что со стороны Киева ведется прагматичная игра интересов», – заявил глава партии.

Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима, однако в последнее время среди поляков набирает популярность антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит.