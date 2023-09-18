Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.
«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.
По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.