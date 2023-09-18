Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Крыму призвали дать юридическую оценку распаду СССР
Глава крымского парламента Константинов предложил дать юридическую оценку распаду СССР
Необходимо проанализировать серию нарушений действующего законодательства, которые привели к распаду СССР, указать конкретных виновников, оценить нанесенный их действиями ущерб, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале он написал, что развал СССР воспринимается сейчас как национальная трагедия, но его развалу можно дать и юридическую оценку: проанализировать серию нарушений действующего законодательства и выявить виновных, чтобы избежать таких ошибок в будущем.
По его словам, СССР распался именно из-за предательства, а не вследствие неизбежности, как многие сейчас пытаются представить. Константинов указал, что любые проблемы преодолеваются, если нет предательства, и привел в пример США, которые «не разваливаются после каждого кризиса».
«Вот и СССР бы полихорадило, провели бы реформы, но страна не распалась бы. А она распалась со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул Константинов.
Ранее Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.
Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 о передаче полуострова в состав Украинской ССР.