Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья
Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области
Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.
Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.