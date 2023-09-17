  • Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья
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    В чем причины огромных потерь ВСУ
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    14 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    17 сентября 2023, 05:32

    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (61)
    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (7)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (21)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

    Коментарии (12)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (18)
    16 сентября 2023, 12:23
    Женщину с дочкой избили в салоне красоты в Москве

    Полиция начала проверку сообщения об избиении посетителей салона красоты в Москве

    Женщину с дочкой избили в салоне красоты в Москве
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция проводит проверку после сообщений в СМИ об избиении девочки и ее матери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям участников конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в салоне красоты в центре Москвы, куда записалась 16-летняя девочка, администраторы избили посетителей. Причиной конфликта стал отказ принимать скидочный купон и нежелание оказывать услугу дешевле.

    Мать девушки обратилась в полицию.

    Коментарии (25)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

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    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (20)
    16 сентября 2023, 11:50
    В Харькове прозвучали взрывы
    В Харькове прозвучали взрывы
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Харькове слышны взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    О подробностях не сообщается, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, в центральных, южных и восточных областях Украины звучит воздушная тревога.

    Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 11:52
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Представитель Ростеха Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М может стать безэкипажной

    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Tекст: Александра Юдина

    Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

    По его словам, в данный момент 2С25М сопряжена с машиной управления огнем «Завет-Д», экипаж может работать полностью по его данным, получая целеуказание по каналу связи, передает РИА «Новости».

    Так, Хромов заметил, что следующим этапом станет возможность сделать безэкипажную машину, в случае, если этого захочет основной заказчик.

    «Автомат заряжания есть, осталось поработать над, так скаже , заменителями людей – исполнительными механизмами. Это может быть реализуемо в будущем», – отметил представитель Ростеха.

    Хромов добавил, что главное – сохранить жизни бойцов, поэтому, несмотря на то, что в такой самоходке будет стоять дорогая электроника, тем самым можно спасти жизни российских военнослужащих.

    Ранее Ростех разработал инфракрасную камеру для работы с видимостью до 20 км.

    Коментарии (12)
    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (7)
    16 сентября 2023, 17:40
    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов

    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных снарядов и информации разведслужб своих союзников, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

    Полковник назвал положение дел на поле боя «новой фазой». По его словам, кроме ударов дальнобойными снарядами ВСУ больше нечего противопоставить ВС России, и это «очень опасно», пишет «Вечерняя Москва».

    Макгрегор предположил, что Киев перешел к ударам ракетами большой дальности из-за больших потерь на земле, ВСУ просто не могут вести боевые действия на поле боля.

    По словам полковника, поддержка дальнобойными снарядами ВСУ делает западных партнеров участниками конфликта, что приведет к риску эскалации, и у Москвы не останется выбора, кроме как нанести поражение Украине.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки ракет ATACMS Украине. Он заявил, что это продолжит безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (5)
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