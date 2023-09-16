  • Польша запретила въезд зарегистрированным в России автомобилям
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе заговорили о поражении Украины
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая
    Эрдоган допустил, что пути Турции и ЕС разойдутся
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Индия пока не подводит Россию

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 15:48

    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России

    Сенатор Бондарев назвал блефом заявления о готовности Украины объявить войну России

    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Угроза президента Украины Владимира Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа, а также попыткой удержаться у власти, заявил глава оборонного комитета Совфеда России Виктор Бондарев.

    Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля США, потому что коллективный Запад готовится к переговорам с Россией, потому что победа Украины – это «из мира фантастики».

    Сенатор считает, что НАТО вряд ли вступится за Украину из-за риска начала ядерной войны, а Зеленскому необходимо продолжение конфликта для отмены выборов президента, национализации активов и удержания у власти.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев может объявить войну России уже этой осенью.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (36)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (19)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (10)
    15 сентября 2023, 20:17
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    Он подчеркнул, что по-прежнему существует опасность для ядерных объектов во время конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Вместе с тем он сообщил, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС новые мины или взрывчатые вещества. Но подтвердили расположение мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями вокруг объекта.

    Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не принесет значительных радиологических последствий.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 11:50
    В Харькове прозвучали взрывы
    В Харькове прозвучали взрывы
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Харькове слышны взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    О подробностях не сообщается, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, в центральных, южных и восточных областях Украины звучит воздушная тревога.

    Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 11:52
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Представитель Ростеха Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М может стать безэкипажной

    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Tекст: Александра Юдина

    Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

    По его словам, в данный момент 2С25М сопряжена с машиной управления огнем «Завет-Д», экипаж может работать полностью по его данным, получая целеуказание по каналу связи, передает РИА «Новости».

    Так, Хромов заметил, что следующим этапом станет возможность сделать безэкипажную машину, в случае, если этого захочет основной заказчик.

    «Автомат заряжания есть, осталось поработать над, так скаже , заменителями людей – исполнительными механизмами. Это может быть реализуемо в будущем», – отметил представитель Ростеха.

    Хромов добавил, что главное – сохранить жизни бойцов, поэтому, несмотря на то, что в такой самоходке будет стоять дорогая электроника, тем самым можно спасти жизни российских военнослужащих.

    Ранее Ростех разработал инфракрасную камеру для работы с видимостью до 20 км.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2023, 13:12
    В Киеве и Одессе стартовали акции против скандальных закупок

    В Киеве и Одессе начали проводить акции против скандальных закупок

    В Киеве и Одессе стартовали акции против скандальных закупок
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские СМИ сообщили, что в Одессе и Киеве начались акции протеста против проведения некоторых закупок.

    Люди протестуют против расточительных трат в условиях военного положения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Так, в Одессе возле городского совета собрались протестующие.

    Участники митинга заявили, что «не собираются менять власть», но напоминают ей о необходимости рачительно расходовать государственные средства.

    Такую же акцию протеста провели в Киеве. Люди потребовали от властей отменить «неуместные тендеры». На акцию вышли несколько сотен человек.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2023, 10:57
    Боец ММА Минеев после победы в бою с Карвальо направился в зону СВО

    Боец ММА Минеев после победы в бою с Рафаэлем Карвальо направился в зону спецоперации

    Боец ММА Минеев после победы в бою с Карвальо направился в зону СВО
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев после победы в бою с бразильцем Рафаэлем Карвальо направился в зону спецоперации.

    Как отметил боец, он уже на пути в расположение, передает ТАСС.

    Также Минеев рассказал, что сможет подготовиться к следующему бою и на территории ДНР, вероятно, попросит отпуск.

    Ранее Минеев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону боевых действий на Украину.

    Напомним, российские мастера боевых искусств сформировали отряд добровольцев для участия в СВО.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 22:40
    Журналист из США назвал виновных в отправке сотен тысяч украинцев на минные поля

    Американский журналист Никсон: Неоконсерваторы приказали властям Украины отправить «сотни тысяч своих людей» на мины

    Tекст: Антон Никитин

    Американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, правительством Украины управляют неоконсерваторы, которые приказали украинским властям отправить «сотни тысяч своих людей» на минные поля.

    Никсон выразил уверенность, что «нет никакого чертового украинского правительства». По его мнению, украинцами управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы». По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, передает РИА «Новости».

    «Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», – заявил Никсон. По мнению журналиста, все экономические эксперименты, которые Запад проводит на Украине, перенесут затем в США.

    Неоконсерваторы – часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин «неокон».

    Ранее в США назвали проблемой «нестандартные минные поля» России на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (3)
    Главное
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    В Британии Путина и Ким Чен Ына назвали самыми опасными людьми планеты
    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
    Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев
    Женщину с дочкой избили в салоне красоты в Москве
    Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье
    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине придется плясать по-русски

    Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    • Аббас Джума Аббас Джума
      Индия пока не подводит Россию

      Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужны ли нам права человека

      Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

      10 комментариев
    • Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов
      У НАТО началось осеннее обострение

      Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............