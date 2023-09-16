В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России

Сенатор Бондарев назвал блефом заявления о готовности Украины объявить войну России

Tекст: Вера Басилая

Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля США, потому что коллективный Запад готовится к переговорам с Россией, потому что победа Украины – это «из мира фантастики».

Сенатор считает, что НАТО вряд ли вступится за Украину из-за риска начала ядерной войны, а Зеленскому необходимо продолжение конфликта для отмены выборов президента, национализации активов и удержания у власти.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев может объявить войну России уже этой осенью.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.