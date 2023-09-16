Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
Сенатор Бондарев назвал блефом заявления о готовности Украины объявить войну России
Угроза президента Украины Владимира Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа, а также попыткой удержаться у власти, заявил глава оборонного комитета Совфеда России Виктор Бондарев.
Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля США, потому что коллективный Запад готовится к переговорам с Россией, потому что победа Украины – это «из мира фантастики».
Сенатор считает, что НАТО вряд ли вступится за Украину из-за риска начала ядерной войны, а Зеленскому необходимо продолжение конфликта для отмены выборов президента, национализации активов и удержания у власти.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев может объявить войну России уже этой осенью.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.