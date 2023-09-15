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    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    11 комментариев
    15 сентября 2023, 13:24

    Лукашенко призвал Запад посчитать своих наемников на Украине

    Президент Белоруссии Лукашенко: Западу следует посчитать своих наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада вместо того, чтобы упрекать Россию из-за якобы приглашения наемников, должны посчитать, сколько наемников они уже отправили на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, там и «темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы», которые воюют на стороне Украины, поэтому упрекать Россию не стоит, что она «кого-то там приглашает», передает ТАСС.

    Лукашенко также добавил, что Запад спит и видит свои регулярные воинские части на Украине, а в Польше уже сформированы у границы части, готовые зайти туда.

    Ранее Путин заявил, что в России добровольцами подписано около 300 тыс. контрактов, а сообщения об участии военных из КНДР в СВО являются «полной чушью».

    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

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    15 сентября 2023, 09:21
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

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    14 сентября 2023, 16:07
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

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    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

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    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

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    15 сентября 2023, 11:09
    ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

    Рогов: ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы атаковали с фланга подразделения украинской армии, которые пытались наступать в районе Вербового на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска ударили с фланга из района Новокарловки по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового. В итоге ВС России улучшили свои позиции, передает ТАСС.

    Рогов добавило, что ранее были отбиты две атаки ВСУ возле Новопрокоповка и Вербовое, где было уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из которых  – MaxxPro

    Ранее Рогов сообщил, что группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области.

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    15 сентября 2023, 12:45
    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
    @ кадр из фильма "Судьба","Мосфильм"

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».

    В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

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    15 сентября 2023, 12:32
    Лукашенко предложил Путину задуматься о трехстороннем сотрудничестве с КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о «сотрудничестве на троих».

    Он отметил, что наблюдал за встречей Путина и главы ЕНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Лукашенко напомнил, что они с Путиным также посещали этот космодром ранее, передает ТАСС.

    «Думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что у корейцев к вам огромный интерес. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом проблем, которые существуют», – сказал глава республики.

    В свою очередь Путин рассказал белорусскому коллеге о переговорах с Ким Чен Ыном.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

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    15 сентября 2023, 06:57
    Авиация нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении

    Российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении

    Авиация нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении российские вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по вооруженным силам Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Под удары попали силы ВСУ у Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ М109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», гаубицу М777 у урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шавковки. Потери ВСУ составили до роты живой силы, БТР М113, три беспилотника.

    Была сорвана попытка провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области. Отражена атака украинских штурмовых групп в районе Ковалевки, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника севернее Приютного. Сорвана попытка ВСУ провести ротацию у Новодонецкого, передает РИА «Новости».

    Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Угледаре, складам боеприпасов в Углесборочной, пунктам временной дислокации украинской морской пехоты в Пречистовке и Золотой Ниве. Кроме того, уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотниками. Севернее Новомайорского ВСУ потеряли танк. в Новомихайловке – станцию РЭБ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной. Авиация нанесла удары по ВСУ у Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского.

    Чехов подчеркнул, что российские военные проявляют мужество и профессионализм. Так, командир танк под командованием ефрейтора Владимира Цацулина «вел огневое поражение по колонне техники украинских войск», уничтожив «несколько бронемашин противника с живой силой». При этом «оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления».

    Напомним, украинские военные признали успехи российских войск под Купянском. Как пишет New York Times, российские силы наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной.

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    15 сентября 2023, 12:13
    СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

    Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

    СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях
    @ Кристина Бражникова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Организована проверка сведений, представленных в видеоматериалах, где зафиксировано, что представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО, сообщили в Следственном комитете.

    Утверждается, что видеозапись, где российских солдат заставляют идти на мины, была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

    Военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск организовала проверку данной информации, устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

    Отмечается, что если сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных привлекут к уголовной ответственности.

    Ранее украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

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    15 сентября 2023, 08:26
    Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе в Приморье

    Глава Минобороны Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Приморье

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу проконтролировал ход работ исполнения гособоронзаказа на выпускающем вертолеты Ка-52 вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.

    Отмечается, что обновленный вертолет получил новые системы РЛС, прицельного комплекса и вооружение с существенно увеличенными характеристиками, передает РИА «Новости».

    Как доложил министру директор предприятия Сергей Шамшура, в цехе окончательной сборки ведутся работы не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО.

    Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования радиоэлектроники Ка-52М, а также уточнил у заместителя Алексея Криворучко, что такой комплекс есть в соответствующих учебных заведениях.

    Также Шамурша рассказал министру о том, что объем оборонзаказа на вертолетном заводе в этом году вырос вдвое, передает ТАСС.

    «Приоритет отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика», – подчеркнул он.

    По итогу глава предприятия отметил, что до конца этого года будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.

    В августе «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52. Ранее разработчик рассказал о возможностях модернизированного Ка-52М.

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    15 сентября 2023, 11:53
    Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

    В  Telegram-канале «Пул первого» указано, президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом, который стал уже седьмым в этом году.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал ранее, что Лукашенко проведет переговоры с Путным в Сочи, во время которых, как ожидается, главы государств обсудят совместные задачи в экономике, промышленности и другие вопросы.

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    15 сентября 2023, 12:39
    Путин заявил о стабильном развитии российской экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в российской экономике стабильная и надежная, идет развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал подробно проинформировать Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета, добавив, что состояние российской экономики отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.

    Кроме того, на встрече с Лукашенко Путин рассказал о недавнем посещении «двух крупнейших строек – по газу и газохимии». По его словам, европейские компании отказались поставлять оборудование, рассчитывая, что у России не хватит компетенций.

    «Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.

    В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на выход к досанкционному уровню экономик России и Белоруссии за следующий год.

    Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

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    15 сентября 2023, 13:05
    Путин: Люди отправляются в зону СВО из чувства патриотизма

    Владимир Путин: Люди отправляются в зону СВО из чувства патриотизма

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти платят деньги участникам СВО, но прежде всего люди идут служить из патриотических соображений, подписано около 300 тыс. контрактов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – цитирует ТАСС Путина.

    «Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ в количестве 270 тыс., но это уже были данные устаревшие», – заявил президент.

    По его словам, на сегодняшнее утро уже 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые «готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России».

    Путин также подчеркнул, что Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в СВО, публикации о появлении северокорейских военных в зоне спецоперации являются «полной чушью».

    Ранее Путин поручил обеспечить равными правами всех участников СВО – кадровых военных, добровольцев и мобилизованных.

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    15 сентября 2023, 12:26
    Лукашенко оценил итоги выборов в России

    Белорусский лидер Лукашенко назвал большим успехом итоги выборов в России

    Tекст: Александра Юдина

    Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал большим успехом поддержку населением России в ходе единого дня голосования кандидатур, предложенных президентом Владимиром Путиным.

    По словам главы Белоруссии, все кандидаты на должность губернаторов были поддержаны, это большой успех, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал ранее, что Лукашенко проведет переговоры с Путным в Сочи, во время которых, как ожидается, главы государств обсудят совместные задачи в экономике, промышленности и другие вопросы.

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