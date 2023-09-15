Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Путин: Люди отправляются в зону СВО из чувства патриотизма
Владимир Путин: Люди отправляются в зону СВО из чувства патриотизма
Российские власти платят деньги участникам СВО, но прежде всего люди идут служить из патриотических соображений, подписано около 300 тыс. контрактов, заявил президент России Владимир Путин.
«Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – цитирует ТАСС Путина.
«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ в количестве 270 тыс., но это уже были данные устаревшие», – заявил президент.
По его словам, на сегодняшнее утро уже 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые «готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России».
Путин также подчеркнул, что Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в СВО, публикации о появлении северокорейских военных в зоне спецоперации являются «полной чушью».
Ранее Путин поручил обеспечить равными правами всех участников СВО – кадровых военных, добровольцев и мобилизованных.