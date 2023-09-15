Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Лавров заявил о готовности России рассмотреть серьезные предложения по Украине
Глава МИД Лавров заявил о готовности России рассмотреть серьезные предложения по Украине
Россия готова реагировать на все серьезные предложения по урегулированию ситуации на Украине, позиция Москвы не изменилась, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.
Глава МИД отметил, что Москва реагирует только на все серьезные предложения по украинскому кризису, но вокруг темы так называемых российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. По его словам, при помощи псевдодипломатии осуществляются попытки поставить все с ног на голову, передает ТАСС.
Также Лавров высказался и о кризисе в Европе: он считает, что многое происходит во многом из-за того, что она потеряла свою субъектность, а также перспективу преодолеть кризис, который будет продолжаться из-за сознательного курса Вашингтона на разрушение самостоятельности Старого Света.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России.