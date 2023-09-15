Глава МИД Лавров заявил о готовности России рассмотреть серьезные предложения по Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД отметил, что Москва реагирует только на все серьезные предложения по украинскому кризису, но вокруг темы так называемых российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. По его словам, при помощи псевдодипломатии осуществляются попытки поставить все с ног на голову, передает ТАСС.

Также Лавров высказался и о кризисе в Европе: он считает, что многое происходит во многом из-за того, что она потеряла свою субъектность, а также перспективу преодолеть кризис, который будет продолжаться из-за сознательного курса Вашингтона на разрушение самостоятельности Старого Света.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России.