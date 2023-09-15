Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре

Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Хисамова помещена под арест до 21 октября 2023 года включительно, сообщили в суде РИА «Новости». Там уточнили, что ей инкриминируется статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Само решение об аресте приняли еще 31 августа, но о нем стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение суда, но апелляция пока не рассмотрена.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Искандер задержали в Москве после того, как у нее дома и в ее автомобиле якобы нашли около 2 кг мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о 2 кг мефедрона. Он уточнил, что у актрисы также нашли дозу кокаина в размере меньше одного грамма.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) указывали, что слышали про уголовное преследование Искандер, но ничего сказать по этому поводу не могут. На спектаклях ее заменят коллеги.

Рамиля Искандер – лауреат премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll. За роль в спектакле «Алые паруса» в 2021 году ее удостоили звания заслуженной артистки России. Она также снимается в кинофильмах и сериалах, занимается озвучкой зарубежных кинокартин.