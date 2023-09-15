Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.5 комментариев
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре
Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын покинул Комсомольске-на-Амуре, передает источник с места событий.
Его визит носит статус официального – это одна из высших категорий в протокольной практике, передает ТАСС.
Россия – первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты.
Ранее в пятницу северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре и отправился на местный авиационный завод.