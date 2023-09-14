Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале

Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов

Bloomberg: Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Агентство отметило недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Их перевод в Россию увеличит общую стоимость переведенных с февраля прошлого года активов до 50 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает Bloomberg, перевод активов связан с изменением налоговой политики: после приостановки Россией соглашения об избегании двойного налогообложения вести бизнес в Европе стало невыгодно.

Между тем, по данным агентства, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко находится в Швейцарии, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане.

Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что 2023 году в отечественные «офшорные» зоны переехали 115 компаний.

Напомним, Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.