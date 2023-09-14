В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.32 комментария
Пушилин опроверг заявления Украины о взятии Андреевки
Заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском являются «очередными вбросами», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он пояснил, что в районе Клещеевки и Андреевки действительно продолжаются ожесточенные бои, однако за минувшие сутки есть небольшие улучшения позиций российских войск, передает РИА «Новости».
Пушилин отметил, что по сути сейчас повторяется недавняя ситуация с Опытным на авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России отразили восемь атак на Донецком направлении.