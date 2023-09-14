Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ предприняли восемь атак на этом направлении силами штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад у поселков Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три американские артиллерийские системы М777, американскую гаубицу M109, и одно орудие Д-30.

У Дылеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 28-й механизированной бригады.

На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовиков 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). Там уничтожено до 95 украинских бойцов, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, американская гаубицаМ119, орудия «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Группировка «Восток» отразила на Южно-Донецком направлении атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область). Там ВСУ потеряли до 140 человек, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Северска, Григоровки и Серебрянки (ДНР). Украинская сторона потеряла до до 55 человек, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинские военные потеряли до 130 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарайной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ М109 Paladin и американская станция РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. У Берестового и Тихого (Харьковская область) уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 бойцов, боевую бронированную машину и гаубицу Д-30.