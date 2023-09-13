Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.24 комментария
Шойгу утвердил перечень препятствующих службе по контракту заболеваний
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, наличие которых не позволяет ограниченно годным к военной службе заключать контракт с ВС РФ.
В список болезней, при наличии которых нельзя заключать контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, попали ВИЧ, гепатит B и C, все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, 2 степени, последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 2 степени, передает ТАСС.
Кроме того, заключить контракт не получится страдающим активным ограниченным туберкулезом позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующими, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарным диабетом 1-го типа, психическими расстройствами от употребления психоактивных веществ.
В перечень также попали эпилепсия с редкими приступами частотой менее 5 раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.
Во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек подписали контракт на службу в ВС России.