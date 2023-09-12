Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек

Tекст: Елизавета Шишкова

«Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге окажутся на фронте», – сказал российский лидер.

Он отметил, что мужчины понимают: они могут отдать жизнь, и все равно сознательно на это идут, передает ТАСС. «Они защищают интересы родины», – подчеркнул Путин.

По его оценкам, ежедневно контракты на службу в армии приходят подписать 1-1,5 тыс. человек.

Ранее Путин поручил, чтобы все участники СВО – кадровые военные, добровольцы и мобилизованные – обладали равными правами.