Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек
За последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракт на службу в ВС России 270 тыс. человек, в рамках мобилизации призвали 300 тыс., заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге окажутся на фронте», – сказал российский лидер.
Он отметил, что мужчины понимают: они могут отдать жизнь, и все равно сознательно на это идут, передает ТАСС. «Они защищают интересы родины», – подчеркнул Путин.
По его оценкам, ежедневно контракты на службу в армии приходят подписать 1-1,5 тыс. человек.
Ранее Путин поручил, чтобы все участники СВО – кадровые военные, добровольцы и мобилизованные – обладали равными правами.