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Премьер Польши передал ЕК ультиматум о запрете на ввоз зерна с Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии (ЕК) ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Он отметил, что власти Польши хотят дойти до создания условий, которые будут хороши для польских фермеров, поэтому необходимо прежде всего позаботиться о их безопасности и продлить этот запрет, передает РИА «Новости».
В связи с этим премьер Польши выслал ультиматум в Европейскую комиссию, потребовав 15 сентября продлить запрет ввоза четырех видов украинского зерна. Если в этом будет отказано, то Польша продлит запрет сама.
Напомним, глава польского Минсельхоза Роберт Телус заявил, что польское руководство утвердило запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.
Ранее фермеры в Румынии пригрозили блокировкой портов из-за ввоза украинского зерна.