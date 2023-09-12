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Румынские фермеры пригрозили блокировкой портов из-за ввоза украинского зерна
Digi 24: Румынские фермеры требуют продлить запрет на ввоз зерна с Украины
Румынские фермеры намерены объявить массовую забастовку и заблокировать порты и таможенные пункты в стране, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.
В открытом письме, направленном президенту и премьеру Румынии, местные фермеры угрожают с 1 октября заблокировать порты и таможенные пункты в стране из-за импорта украинского зерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.
Фермеры считают, что запрет на ввоз зерна с Украины нужно продлить. Необходимо ввести дополнительные меры безопасности при транзите украинских товаров. По их мнению, помощь Украине плохо сказывается на логистике и складских мощностях в Румынии и вынуждает фермеров продавать свой товар по низкой цене.
В апреле сообщалось о том, что румынские фермеры вышли на митинги под лозунгами «Не убивайте наш бизнес!» и «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!», требуя запретить ввоз зерна с Украины.
Также во вторник в Польше заявили, что утвердили запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, он вступит в силу, если Еврокомиссия не продлит это эмбарго.