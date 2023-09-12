Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: «Аурус» станет вдвое дешевле, когда по-настоящему выйдет на рынок
Автомобили Aurus («Аурус») станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало, заявил президент Владимир Путин.
«Ну да, Aurus сделали. Это стоит (дорого), потому что его мало производят. Пойдет по-настоящему в серию, и в два раза дешевле все будет. Да, это требует времени, зато будет собственное развитие. Это приобретение компетенций, восстановление компетенций, налоги внутри страны, рабочие места. При этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать», – передает ТАСС слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства отметил, что и другие российские автоконцерны – такие, как «Лада» и «Москвич» – будут развиваться, Россия увеличивает локализацию производства в сфере автопромышленности. «Да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране и на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью и здесь на коленях что-то делать», – сказал он, добавив, что чиновники должны ездить только на отечественных машинах.