Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.14 комментариев
Пашинян заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе
Премьер Армении Пашинян заявил о скоплении сил Азербайджана у Нагорного Карабаха
Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.
Как указал Пашинян, Азербайджан скапливает силы у армянской границы, у Нагорного Карабаха, передает ТАСС.
Он также отметил, что возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.
В субботу Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, французским лидером Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Напомним, Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.