Пашинян заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе

Премьер Армении Пашинян заявил о скоплении сил Азербайджана у Нагорного Карабаха

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Пашинян, Азербайджан скапливает силы у армянской границы, у Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Он также отметил, что возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

В субботу Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, французским лидером Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Напомним, Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.