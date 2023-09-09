Премьер Армении Пашинян за день поговорил с пятью мировыми лидерами о ситуации в Карабахе

Tекст: Вера Басилая

В сообщении на сайте правительства Армении отмечается, что Пашинян и Блинкен в телефонном разговоре обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора, скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также усиление напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян и Блинкен сочли эскалацию ситуацию неприемлемой, обе стороны заявили о необходимости обеспечения мира и стабильности в регионе.

Также премьер-министр Армении позвонил президенту Ирана Эбрахиму Раиси, с которым обсудил региональную ситуацию и скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха. Пашинян заверил Раиси, что вопрос должен быть решен исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, премьер Армении позвонил французскому президенту Макрону, с которым также обсудил рост напряженности на границе с Азербайджаном.

Макрон подтвердил свою приверженность «разрешению гуманитарного кризиса» в Нагорном Карабахе и «урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и исключительно дипломатическим и мирным путем».

Позднее в армянском ведомстве сообщили, что эти же вопросы Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Канцлер Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Также ситуацию в Нагорном Карабахе Пашинян обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, который заверил, что готов помочь в установлении мира и стабильности в регионе. Кроме того, с обеих сторон была подчеркнута важность решения конфликта мирным путем.

Никол Пашинян подтвердил всем пяти лидерам стран, что готов провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана.

Напомним, глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

До этого Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

МИД России заявил, что послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов.