В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?11 комментариев
Названо число переданных Украине странами НАТО танков и беспилотников
В Генштабе ВС России сообщили о передаче Киеву странами НАТО и их союзниками 800 танков и 30 тыс. БПЛА
Страны НАТО и их союзники за время российской спецоперации на Украине передали Киеву около 800 танков, 270 РСЗО, 130 самолетов и вертолетов, а также более 30 тыс. БПЛА, сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
В статье «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль» Костюков счел военную помощь Украине главной военной угрозой, исходящей от НАТО. На оказание военной помощи Киеву страны НАТО и их союзники потратили свыше 132 млрд долларов (США – более 63 млрд), передает ТАСС.
Кроме указанной военной техники Киев получил более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, более 250 ЗРК, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств.
Украине передано высокоточное оружие большой дальности – ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, планируется передать истребители F-16, говорится в статье. Киев получает от НАТО данные о действиях российских сил в режиме времени, близком к реальному, для этого используют «не только военные, но и коммерческие космические аппараты» – до 500 единиц. Кроме того, НАТО усилило активность воздушной разведки у российских границ.
В статье не исключается, что корабли военно-морских сил США и других стран НАТО могут в перспективе провести провокации, связанные с не согласованным с Россией заходом в акваторию Северного морского пути.
Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО.