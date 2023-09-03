Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности
Пашинян назвал стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности
Зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки».
Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». По его словам, сейчас, когда Россия «сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах», очевидно, что Москва «даже при желании не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении».
Он назвал такую ситуацию стратегической ошибкой, «вкусив горькие плоды» которой, Армения занялась диверсификацией политики безопасности, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».
Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».