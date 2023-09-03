Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа
Пашинян заявил, что позиция России приводит к ее отдалению от Южного Кавказа
В результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.
Пашинян сказал, что причины этого ему неизвестны, хотя «есть предположения». Как заявил премьер-министр Армении, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.
Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.