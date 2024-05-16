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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    11 комментариев
    16 мая 2024, 20:23 • Новости дня

    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома 400 млн евро за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» намерена добиваться от российского Газпрома компенсации в размере около 400 млн евро за прекращение поставок газа в 2022 году, заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов на брифинге.

    Как указал Малинов, в соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт» все претензии будут переданы компании и будет назван краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. По его словам, если этого не случится, то будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Болгария упустила последний шанс на газ из России.

    Напомним, что в апреле 2022 года Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия.

    15 мая 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии

    Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям

    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Служба безопасности главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, упустила момент, когда он решил выйти на улицу к людям, заявил экс-начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков.

    Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее взять под контроль территорию к выходу премьера. Даже если политик принял решение внезапно, подчеркнул он, охране следовало как минимум выйти раньше него и взять всех в плотное кольцо, обеспечив безопасность Фицо, передает РИА «Новости».

    Экс-начальник охраны Ельцина назвал случившееся провалом службы безопасности. По его мнению, лучшей следует считать охрану лидеров России и США, «остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже».

    Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также считает, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто недостаточно серьезно воспринимают вопросы личной безопасности.

    Он признал, что иногда «охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее», это вредит репутации политика. «С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.

    Напомним, врачи прооперировали Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно. 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, пытавшийся застрелить Фицо, объяснил мотивы своего поступка.

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    16 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

    По его словам, Киев не может позволить потерять Харьков, но ситуация очень серьезная, передает ТАСС.

    Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, оно прошло в Харькове.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Зеленский просил у Блинкена два комплекса ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    16 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Маск высказался о визите Путина в Китай

    Маск: США толкают Россию и Китай на создание альянса

    Маск высказался о визите Путина в Китай
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России Владимира Путина в Китай должен стать для США свидетельством того, что Москва и Пекин могут составить альянс, считает миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

    «США толкают их создать альянс», – передает его слова ТАСС.

    Так Маск прокомментировал пост в соцсети в Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР – Россия – Иран – КНДР.

    Ранее Путин заявил, что вместе России и Китаю по плечу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

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    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    16 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии

    Премьер Франции Атталь объявил о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии и блокировке TikTok

    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии
    @ Patrick Aventurier/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В порты и аэропорт Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, вводятся войска, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

    В Новой Каледонии со среды действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий декрет введен в действие на 12 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Атталь сообщил, что французские военные «дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта». Атталь сказал, что верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран запросил помощь у Парижа, а также велел заблокировать доступ к соцсети TikTok на острове.

    Двоих сторонников независимости острова, стоявших у истоков протестов, решено было заключить под домашний арест.

    В 2020 году против независимости Новой Каледонии от Франции высказались 54,1% избирателей. Сейчас на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Однако Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    15 мая 2024, 21:40 • Новости дня
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    37-летний московский блогер Marcus, известный своими провокационными видео в Telegram, арестован на 15 суток за хулиганство, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Отмечается, что Marcus размещал ролики, где он подходил к пожилым женщинам на улицах Москвы и требовал от них «отойти» или «отсесть», объясняя свое нежелание соседствовать с их не юным возрастом, пишет «Фонтанка».

    Как указала Волк, героини видео в основном реагировали с недоумением, некоторые отвечали с юмором, а после волны негодования в соцсетях и внимания полиции блогер попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту.

    В отделе полиции Marcus заявил, что хотел таким образом привлечь подписчиков на свои каналы. Перовский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.

    Ранее суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО.

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    15 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо

    Словацкий канал ta3 заявил, что важнейшие артерии Фицо не повреждены

    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены, сообщили СМИ.

    По информации ta3, операция продолжалась около трех часов 40 минут, премьер введен в состояние искусственного сна. В таком состоянии Фицо, как ожидается, пробудет сутки, передает ТАСС.

    «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», – приводит РИА «Новости» сообщение канала.

    При этом критической кровопотери не произошло, важнейшие артерии не были повреждены, потеря крови не столь критическая, как предполагалось ранее, говорится в сообщении.

    Напомним, в среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра республики. В него стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.

    Коментарии (3)
    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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