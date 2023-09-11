  • Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
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    Российские выборы показали пример консолидации и мужества
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    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны
    Воробьев победил на выборах губернатора Московской области
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    42 комментария
    11 сентября 2023, 09:12

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (32)
    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    10 сентября 2023, 12:24
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на южном участке фронта

    Журналист Репке: Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны

    Tекст: Антон Никитин

    Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны с отлично функционирующими артиллерийскими батареями и минными полями, написал журналист Юлиан Репке в статье для германского издания Bild.

    Репке рассказал читателям один из эпизодов на южном участке фронта, где, по его словам, наступающие танки ВСУ наткнулись на мины и встали как вкопанные, после чего в бой вступила русская артиллерия и полностью их уничтожила. Как сообщил журналист, затем вперед двинулись множество недавно привезенных на фронт украинских солдат и оказались буквально пригвожденными к земле артиллерийским огнем, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали проблемой для ВСУ «нестандартные минные поля», которые российская армия построила на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

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    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

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    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 00:05
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

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    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 15:30
    ВС России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ

    Минобороны: ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ на разных направлениях боевых действий

    Tекст: Антон Никитин

    ВС России в ходе СВО уничтожили 520 военнослужащих ВСУ, гаубицы«Мста-Б» и Д-30, а также М198, М119 и М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две самоходки «Гвоздика», три боевые бронированные машины, РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции и 13 автомобилей.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    Тем временем на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Запорожском направлении уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Помимо этого, в районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

    В ведомстве также сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду.

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    11 сентября 2023, 05:56
    NYT рассказала о заработавшем миллионы на поставках оружия ВСУ американце

    New York Times рассказала, что американский торговец оружием Марк Моралес заработал миллионы на поставках оружия ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки оружия на Украину принесли американскому торговцу оружием Марку Моралесу миллионы долларов, сообщают СМИ.

    Как пишет New York Times, в поддержке Украины американские военные во многом рассчитывают на таких торговцев оружием, как Моралес. У Пентагона заключены контракты примерно на 1 млрд долларов с его компанией Global Ordnance. При этом еще около 200 млн долларов Моралес получил, продавая оружие Украине напрямую.

    Против него ведется антикоррупционное расследование на Украине, а в США в 2009 году его обвиняли в сговоре и отмывании денег по делу о взятках иностранным чиновникам. Обвинения в США были сняты, пишут украинские СМИ со ссылкой на NYT.

    По данным газеты, Моралес платит старшему сержанту вооруженных сил Украины Владимиру Койфману за организацию встреч с представителями правительства. Издание отмечает, что подобные действия могут нарушать законы как США, так и Украины. Койфман – американец украинского происхождения, долго работал советником нацгвардии Украины, вступил в украинскую армию после начала Россией специальной военной операции.

    New York Times не смогла объяснить его конкретные обязанности. Сам Койфман заявил, что тренирует солдат территориальной обороны. Как пишет издание, в Global Ordnance Койфман управляет подрядчиками на Украине. Койфман и Global Ordnance утверждают, что законов не нарушают, хотя в США компаниям запрещено платить иностранным чиновникам за помощь в бизнесе, а украинские законы запрещают военным зарабатывать за пределами армии. Койфман позиционирует себя как «гражданского участника боевых действий».

    Конкуренты Моралеса жалуются на его связи с Пентагоном. Судя по документам, он продавал Украине ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. Отмечается, что Моралес – не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве.

    Напомним, Украина открыто предлагает западным странам использовать ее как полигон для испытания вооружений.

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    10 сентября 2023, 14:10
    ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили три десантных катера ВСУ Willard в акватории Черного моря

    ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в акватории Черного моря поразили три быстроходных катера производства США Willard с личным составом ВСУ на борту, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с украинскими десантными группами общей численностью до 36 военнослужащих.

    Отмечается, что в районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка ДНР ВС РФ нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

    Кроме того, в Минобороны добавили, что на Купянском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка ЛНР. По данным пресс-службы, потери Украины составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Ведомство подчеркнуло, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении российские войска поразили за минувшие сутки более 20 украинских военных, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Минобороны уточнило, что в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    Как указали в ведомстве, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожено 42 БПЛА Украины в районах Очеретоватого, Нового, Ульяновки, Харьково Запорожской области, Площанки, Белогоровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Соледара, Горловки ДНР, Новой Маячки и Великой Лепетихи Херсонской области.

    В воскресенье утром Минобороны сообщило, что в Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

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    11 сентября 2023, 07:15
    Названы возможные сроки боевого применения F-16 Украиной

    Wall Street Journal сообщила о надеждах Украины начать использовать F-16 зимой

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине считают, что боевое применение истребителей F-16 в конфликте с Россией возможно уже зимой, в США более осторожны в оценках, пишут СМИ.

    В Киеве считают, что «небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю», если их подготовка стартует «в этом или следующем месяце». Украинская сторона ожидает, что американцам за пять месяцев удастся подготовить не более 10 летчиков, владеющих английским языком, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Издание указывает, что чиновники в США более осторожны в ожиданиях. По мнению американской стороны, Украина сможет использовать F-16 в бою только в середине 2024 года или даже «значительно позже». Подчеркивается, что требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Напомним, прежде в минобороны Украины говорили, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.

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    11 сентября 2023, 02:11
    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа. Беспилотники были сбиты около 01.20 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что никто не пострадал. По его словам, «фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом».

    Напомним, около 14.00 мск дежурными средствами ПВО также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА в Белгородской области.

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