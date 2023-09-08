  • Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
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    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    Армения решила купить для посольства в Британии здание за 21 млн долларов
    Боррелль пообещал Грузии не отдать ее России
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьём, так катаньем».

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    16 комментариев
    8 сентября 2023, 14:19

    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (34)
    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (22)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 07:51
    Российские бойцы сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

    Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тыс. евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что аппарат был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища. Район от берега, по его словам, заминирован украинскими войсками и обстреливается.

    Почва на этой территории напоминает болото, воды там нет, но дно бывшего водохранилища высохло не до конца. По словам Сатурна, российские военные понимали, что сбитый дрон является важным объектом для изучения, и попытались достать его. «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», – рассказал он.

    Собрать все части, включая двигатель, удалось, как отметил командир отряда, «с помощью смекалки и веревок». Сбитый беспилотник доставили в расположение.

    Напомним, в августе на форуме «Армия-2023» были представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО.

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    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2023, 20:54
    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Захарова прокомментировала фото главы МИД Украины Кулебы и госсекретаря США Блинкена в McDonald's

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поход главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's, отметив, что раньше продавали Родину за бочку варенья и корзину печенья, а сейчас – за кулек картошки и пирожок.

    Дипломат подчеркнула в своем Telеgram-канале, что это символичная фотография. Захарова также отметила, что раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья», а сейчас – за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. «Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», – добавила Захарова.

    Ранее Кулеба рассказал Блинкену, зачем в студенческие годы ходил в McDonald's.

    Напомним, в июле 2021 года Захарова сравнила «кипу печенек», которую самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому за предательство буржуины дали целую бочку варенья и корзину печенья, а также провела аналогию с раздачей печенья Викторией Нуланд протестующим на Майдане в 2014 году. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала на Майдане не печенье, а сэндвичи.

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    8 сентября 2023, 09:32
    Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ

    МО: Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ, в том числе бригады «Азов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Центр» отразила на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп ВСУ, в том числе 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России), ликвидированы порядка 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, рядом с Торским выступом и Серебрянским лесничеством действиями группировки «Центр» при поддержке авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов», в итоге уничтожены около 40 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, в том числе по четырем командно-наблюдательным пунктам.

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    7 сентября 2023, 21:59
    Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 600 млн долларов, куда войдут средства ПВО и боеприпасы.

    «В этот пакет на 600 млн долларов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», – передает ТАСС со ссылкой на ее слова.

    Ранее сообщалось о планах Вашингтона включить в очередной пакет военной помощи Киеву снаряды с обедненным ураном, которые могут доставить уже осенью.

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    8 сентября 2023, 08:06
    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года

    Историк Дмитрий Суржик: Спустя 80 лет после Донбасской операции мы снова спасаем регион от нацистов

    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года
    @ Анатолий Гаранин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наши войска в ходе СВО защищают Донбасс от геноцида преступных властей так же, как и в ходе Донбасской операции 1943 года. Жители региона вместе с другими россиянами вновь противостоят западной военной машине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 8 сентября – День освобождения Донецка от немецко-фашистских захватчиков.

    «То, что происходит сегодня, целесообразно назвать восстановлением исторической справедливости и разрушением идеалистических химер первых советских вождей, которые передали Донбасс Украине. Они наивно полагали, что Донбасс сделает из аграрной республики промышленный центр, поможет формировать там союз рабочих и крестьян и, соответственно, построить полноценное коммунистическое государство», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

    «История показала, что эти расчеты были идеалистичными, оторванными от жизни. Промышленный, индустриальный Восток был и остается сейчас более мощным. Жители Донбасса были силой загнаны под власть Украины. После «Евромайдана» это была уже власть откровенных националистов. Собственно, как в 1943 году, так и в ходе нынешней спецоперации наша страна освобождает Донбасс от преступных властей и националистических сил. И это процесс стал объединяющей идеей для всей России», – отметил эксперт.

    «Также важно, что по всей территории Донбасса проходят работы по восстановлению поврежденных памятников. Один из крупнейших – мемориал «Саур-Могила» – был заново открыт к 79-летию освобождения Донецка, а к 80-летию открывается вторая очередь комплекса. Отмечу, что мемориалы героям нынешней СВО власти совершенно правильно ставят на уровень памятников героям Великой Отечественной войны. Однако, необходимо расширить работу по этому направлению, например – распространять исторические материалы в учебных учреждениях, находящихся рядом с памятниками, чтобы молодежь больше узнавала про наших героев прошлого и настоящего», – резюмировал историк.

    Накануне ФСБ в честь 80-летия освобождения Донецка (тогда – Сталино) от немецкой оккупации обнародовала на своем сайте архивные документы о преступлениях солдат вермахта и их пособников в отношении мирного населения. Один из опубликованных документов из архивов ФСБ - протокол допроса от 7 октября 1947 года бывшего лейтенанта 27-летнего Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в «гитлерюгенде» и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии, передает ТАСС.

    В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР «гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа». В октябре 1942 года его взвод принял участие в расстреле 120 мирных жителей под видом партизан и саботажников.

    В число расстрелянных попали и просто жители, которых сочли «неблагонадежными для немецких властей». Солдаты его взвода расстреляли из пулемета 40 человек возле шахты 4-бис, куда затем сбросили убитых. Всего за период оккупации Сталинской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных.

    8 сентября 1943 года советские войска освободили Донецк от нацистских оккупантов. Развивая успех, достигнутый в ходе битвы на Курской дуге, Красная армия приступила к освобождению Донецкого бассейна. По словам экспертов, действия советских войск к северу от берегов Азовского моря стали воплощением «кошмарных снов Адольфа Гитлера». Благодаря успешному продвижению Красной армии был создан плацдарм для освобождения всей территории Украины.

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    8 сентября 2023, 14:34
    Экс-советник Пентагона допустил окружение Харькова российскими войсками

    Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил окружение Харькова российскими войсками

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России смогут окружить Харьков в ходе наступления, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Как отметил экс-советник в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche, российские силы сейчас продвигаются на Купянском направлении, передает RT.

    «В конечном итоге они продвинутся на восток, а затем на север и окружат Харьков», – констатировал он.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова.

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    8 сентября 2023, 14:58
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Американист Дудаков: Маск, отключая ВСУ Starlink, пытается усидеть на двух стульях

    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Илон Маск вынужден балансировать между поддержкой Украины и нежеланием допустить глобального военного конфликта. Именно этим объясняется его решение по ограничению использования Starlink для некоторых действий ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее бизнесмен объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у берегов Крыма.

    «Уже не первый раз появляется информация о том, что Илон Маск отключает Starlink во время важных для ВСУ операций. Это укладывается в общую канву последних действий предпринимателя. Он активно критикует политику руководства США на Украине и даже предлагал свой мирный план по урегулированию конфликта», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Фактически, Илон Маск пытается усидеть на двух стульях. Он зарабатывает деньги на конфликте за счет поставок ВСУ оборудования. Полагаю, что на необходимость поддержки Украины ему намекнули американские власти», – отмечает эксперт.

    «С другой стороны, Маск опасается перерастания конфликта на Украине в Третью мировую войну. С этим связаны его мирные инициативы, а также поездка в Китай, где он хотел обсудить проблему Тайваня. Такие действия миллиардера, противоречащие политике американского истеблишмента, могут только приветствоваться с нашей стороны», – резюмировал Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022-ом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Такое решение бизнесмена не осталось незамеченным в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

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    7 сентября 2023, 16:30
    В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ пострадали два подростка

    Мэр Горловки Приходько: В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ ранены три человека, в том числе два подростка

    Tекст: Антон Никитин

    В результате обстрела жилого массива «Солнечный» в Горловке ДНР с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили три человека, в том числе два подростка, сообщил мэр города Иван Приходько.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела жилого массива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей. Позже он добавил, что, по уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ ранен еще один мирный горловчанин.

    Представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 14.30 украинские вооруженные формирования обстреляли Калининский район Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Нелеповка.

    Кроме того, в 14.05 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Дзержинск. Помимо этого, в 13:50 из Дзержинска ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки кассетными боеприпасами калибром 155 мм.

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    8 сентября 2023, 14:30
    На донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ
    На донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны возле Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили более 215 военнослужащих, две американские артсистемы М777, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

    На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск за сутки отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две американские артиллерийские системы М777, британское орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артустановка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция РЭБ «Буковель-AD», сообщил Конашенков.

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    8 сентября 2023, 08:16
    ВС России активизировали применение БПЛА на купянском направлении

    Марочко: ВС России активизировали применение БПЛА на купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России активизировали применение на купянском участке разведывательных беспилотников, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, идет продвижение ВС России около Синьковки и Петропавловки. Кроме того уничтожение большинства украинских средств подавления БПЛА позволило российским войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили более двух взводов ВСУ на Купянском направлении.

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