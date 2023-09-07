Возле Вербового и Работино за сутки отражено 14 атак ВСУ

В результате ликвидировано порядка 110 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, две бронемашины, американская самоходная артустановка М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», британская гаубица FH-70, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, станция РЭБ по обнаружению БПЛА и блокированию каналов управления и навигации «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ рядом с Клещеевкой, Андреевкой и Химиком Донецкой народной республики (ДНР).

Противник потерял более 320 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации за минувшие сутки отражены четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику у Кисловки Харьковской области.

Потери противника составили до 55 военнослужащих, три* американские артиллерийские системы М777 и самоходная артустановка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР).

Потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского ДНР.

В районе Новомайорского ДНР отражена атака противника и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ликвидированы около 180 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы Д-30 и орудие «Гиацинт-Б», перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 25 военнослужащих, а также две американские артиллерийские системы М777.

На острове Переяславский уничтожены три украинские ДРГ из состава 126-й бригады теробороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.