В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
УВЗ направил Минобороны партию модернизированных БРЭМ-1М
Ростех: УВЗ направил Минобороны партию модернизированных БРЭМ-1М
Концерн «Уралвагонзавод» завершил выполнение ГОЗ и направил Минобороны партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М на базе Т-90, сообщила пресс-служба Ростеха.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, БРЭМ-1М предназначена для эвакуации поврежденных танков, БМП и оказания помощи бригаде при проведении ремонтных работ. В госкорпорации рассказали также, что подъемный полноповоротный кран машины грузоподъемностью до 25 тонн помогает ремонтной бригаде переместить любой узел или агрегат, а оборудование и набор запасных частей – отремонтировать машину. Сошник-бульдозер позволяет машине закрепиться даже на слабых грунтах, а мощная основная и вспомогательная лебедки – вытащить объект даже из болота.
Бронированный корпус и автономная зенитно-пулеметная установка БРЭМ-1М эффективно защищают экипаж.
Ранее «Уралвагонзавод» отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.