  • Белоруссия заявила о нарушении границы польским военным вертолетом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США впервые предложили признать новые границы РФ
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных
    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину
    СБ ООН назвал дату проведения заседания по Украине
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Дания решила сократить число дипломатов в посольстве России
    Россию и Белоруссию пригласили на Нобелевский банкет
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    10 комментариев
    1 сентября 2023, 21:32

    Нобелевский лауреат Муратов включен в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом лауреата Нобелевской премии журналиста Муратова

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова, а также экс-участника Comedy Club Руслана Белого, следует из сообщения ведомства.

    Кроме Муратова и Белого в реестр иноагентов внесены журналист Оксана Баршева, чеченский историк Майрбек Вачагаев, председатель отделения партии «Яблоко» Максим Резник, активист Евгений Карпов, журналист Денис Катаев, историк Олег Радзинский, а также экономист Константин Сонин, говорится на сайте Минюста

    Напомним, российский журналист, телеведущий, Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (166)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (31)
    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (69)
    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (37)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (34)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (35)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (25)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


    Коментарии (44)
    30 августа 2023, 11:53
    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России

    В Запорожской области опровергли заявления о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России

    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные не преодолели первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении, заявил на канале «России-24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, информация от западных кураторов в СМИ недостоверна. Первая линия не взломана, это понимают те, кто находится на позициях или хотя бы рядом с российскими военными, передает ТАСС.

    «Они подошли только к первой линии, это основнойрубеж нашей обороны… Больше того, они не взяли Работино. Наши ребята достаточно плотно закрепились на юге Работина», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили газете ВЗГЛЯД, почему ВСУ несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 07:16
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении нанес удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

    Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

    Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.

    Коментарии (10)
    1 сентября 2023, 14:22
    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

    Глава ГУР Украины Буданов считает, что нужно перенести войну на территорию России

    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт нужно перевести в Россию и на территорию ее влияния, чем шире операции, тем лучше, заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью телеканалу «1+1 Буданов» заявил, что конфликт должен быть перенесен на другие территории, а именно России и туда, где есть ее влияние, чтобы «их растянуть», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна».

    Коментарии (39)
    30 августа 2023, 14:23
    Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополя, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихайловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

    Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

    Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

    Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.

    Коментарии (6)
    31 августа 2023, 14:47
    The Spectator: Запад потерял веру в способность Зеленского победить Россию

    The Spectator: Запад не верит в победу Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные союзники Украины не верят в способность украинского президента Владимира Зеленского одержать победу над Россией с теми военными ресурсами, которые ему пока предоставлены, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.

    Журналист считает, что поддержка США Зеленского ослабевает, а времени у него осталось мало, чтобы добиться успехов на поле боя, передает РИА «Новости».

    Мэтьюс пришел к выводу, что союзники Украины на Западе, уже, похоже не верят в победу Киева в конфликте с Россией.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (23)
    1 сентября 2023, 09:15
    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что за три дня ВСУ потеряли до 60% бойцов под Купянском

    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении Киев вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также 68-й егерской бригад, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что на некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.

    Ранее стало известно, что в районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл.

    Коментарии (2)
    Главное
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    Россия построит 120 судов для развития Севморпути
    В Белом доме не увидели антиамериканского характера БРИКС
    Европу предупредили о проблемах с зеленой энергетикой из-за погоды
    Нобелевский лауреат Муратов включен в реестр иноагентов
    Дисквалифицированный хоккеист ЦСКА Федотов допущен к матчам КХЛ

    Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

    Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............