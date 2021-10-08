Лауреатом Нобелевской премии мира стал журналист Дмитрий Муратов

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами нобелевской премии мира 2021 года, сообщил Нобелевский комитет.

Премия присуждена «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира», сообщает ТАСС.

«Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», – подчеркнула глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

«Это очень смелые, выдающиеся журналисты, (присуждение им премии) иллюстрирует, что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях» – отметила она, комментируя имена лауреатов.

Муратов стал первым в истории современной России деятелем, удостоенным премии мира. До него награду получали правозащитник Андрей Сахаров (в 1975 году «за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства») и первый президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 году за его «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»).

Отметим также, что в 2021 году президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Церемония проходит онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

По желанию Нобеля эту премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны из числа заслуженных общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских), отошедших от дел.

В своих решениях Комитет полностью независим. Объявление лауреата проходит в помещении Норвежского нобелевского института, главной задачей которого является помощь Комитету в выборе лауреата премии.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре года, предшествующего году присуждения премии, и заканчивается 1 февраля следующего года.

В числе лауреатов немало широко известных политиков и общественных деятелей: президент США Теодор Рузвельт (1906), норвежский исследователь Арктики и общественный деятель Фритьоф Нансен (1922), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза "Солидарность" Лех Валенса (1983), президент США Барак Обама (2009).

Также лауреатами религиозные деятели, в их числе лютеранский архиепископ Ларс Натан Седерблум из Швеции (1930), руководитель Всемирной ассоциации христианских студентов Джон Мотт (1946), немецкий протестантский теолог Альберт Швейцер (1952), монах-доминиканец Джордж Пир из Бельгии (1958), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), католический епископ Карлуш Бэлу из Индонезии (1996).

Три раза премия присуждалась лицам, находящимся в заключении: в 1935 году – немецкому антифашисту Карлу фон Осецкому (арестован нацистами в 1933 году, с 1936 года до смерти в 1938 году находился в гражданской больнице под контролем гестапо без права выезда из страны), в 1991 году – политическому деятелю Мьянмы Аун Сан Су Чжи (в 1989-1995 годах находилась под домашним арестом), в 2010 году – китайскому правозащитнику Лю Сяобо (в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за «подстрекательство к подрыву государственной власти» в КНР, незадолго до смерти в 2017 году был освобожден по болезни и переведен в больницу, но Пекин отказал ему в выезде).

Единственный раз премия мира была присуждена посмертно – в 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре того же года в авиакатастрофе. В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, является вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял ее, так как в стране продолжались военные действия.

Среди награжденных организаций – Международный комитет Красного Креста (1917, 1944, 1963), Управление верховного комиссара по делам беженцев (1954, 1981), Детский фонд ООН (1965), организация «Международная амнистия» (1977), движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (1985), Международные силы ООН по поддержанию мира (1988), «Врачи без границ» (1999), ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан (2001), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Мухаммед аль-Барадеи (2005), Европейский союз (2012), Организация по запрещению химического оружия (2013).

В 2021 году депутат норвежский парламентарий от Социалистической левой партии Петтер Эйде выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира.

Самым пожилым лауреатом остается 87-летний Джозеф Ротблат (1995) – британский физик, один из основателей Пагуошского движения ученых (международная неправительственная научная организация в области проблем ядерного нераспространения), а самой молодой – 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи (2014).

Имена номинантов не разглашаются в течение 50 лет с момента номинации. В числе известных людей, которые были номинированы на премию мира, но не получили ее, – индийские политики Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, руководитель СССР Иосиф Сталин, итальянский диктатор Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (получил Нобелевскую премию по литературе в 1953 году), президенты США Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В 2021 году президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул бывшего кандидата в лидеры Белоруссии Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.

На премию мира также выдвигались и деятели искусств – Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, а также монархи – Николай II, король бельгийцев Альберт I, король Греции Павел I. В 1939 году член шведского парламента предложил кандидатуру Адольфа Гитлера, однако она была отклонена Нобелевским комитетом.