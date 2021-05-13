Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на премию мира в 2021 году, всего в список на данный момент внесены 286 человек, заявил академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.

«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», – передает его слова РИА «Новости».

Комков добавил, что Путин в 2014 году также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, тогда было номинировано 278 человек.

Заявка на выдвижение российского лидера на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября. Комков заявил, что после выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира последовала «бешеная реакция» со стороны США, которые в ответ предложили номинантом на тот момент главу Белого дома Дональда Трампа.

В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».