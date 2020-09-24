Песков отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

«Если решение будет принято – прекрасно, не будет – тоже ничего страшного», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира направил российский писатель Сергей Комков.

По его словам, заявка поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, после чего американская сторона сразу же выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа.

«У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно – в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло..., и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция со американской стороны», – рассказал он.

Комков добавил, что уже ближе к вечеру американский представитель в Осло «быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира».

«Не пойми за что Трампа, за какое-то урегулирование между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации», – рассказал он.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за пандемии коронавируса.