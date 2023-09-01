Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.0 комментариев
Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском
Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что за три дня ВСУ потеряли до 60% бойцов под Купянском
В течение трех дня боевых действий украинские военные ВСУ на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на данном направлении Киев вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде, передает РИА «Новости».
Также Марочко отметил, что на некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.
Ранее стало известно, что в районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл.