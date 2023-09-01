  • В Минобороны сообщили о сбитом в Белгородской области беспилотнике
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как из сиделки-мигрантки сделать миллионы высокооплачиваемых рабочих мест

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    0 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон, где Габон?

    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    1 сентября 2023, 09:15

    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что за три дня ВСУ потеряли до 60% бойцов под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    В течение трех дня боевых действий украинские военные ВСУ на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении Киев вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что на некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.

    Ранее стало известно, что в районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл.

    31 августа 2023, 19:30
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу нужно подготовиться к вступлению 10 государств, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Новыми членами объединения должны стать Украина и страны Западных Балкан, боевые действия на украинской территории ускорили эти события, сказал Боррель, передает ТАСС.

    Необходимо определить цели, чтобы придать импульс процессу, надо быть готовыми к принятию 10 новых членов ЕС. По его словам, нужно определить временные рамки для приема.

    Ранее Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш для помощи Украине.

    Коментарии (41)
    31 августа 2023, 18:33
    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

    Коментарии (20)
    31 августа 2023, 11:20
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

    Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

    Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

    «Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

    В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

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    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Коментарии (58)
    31 августа 2023, 14:50
    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

    Президент Украины Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км

    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и поразили цель в 700 километрах, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский отметил, что Киев получил большую партию бронированных автомобилей медицинской эвакуации, что сейчас необходимо для ВСУ.

    Кроме того, украинский президент добавил, что готовятся следующие шаги в рамках «зернового коридора».

    «Кабмин, наш офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, пункты «несокрушимости», бомбоубежища», – сообщил он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.

    Коментарии (49)
    31 августа 2023, 21:15
    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

    Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.

    Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.

    Коментарии (35)
    31 августа 2023, 18:36
    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    Минобороны: ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревался дискредитировать российские ВС в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но российские бойцы смогли обеспечить их безопасный переход, сообщило Минобороны России.

    В ходе ротации украинская сторона попыталась дискредитировать российских военных как гарантов безопасности проведения мероприятия, сообщило ведомство, передает ТАСС. Украинские боевики пытались с помощью имитации взрывов боеприпасов нарушить маршрут движения инспекторов.

    Министерство подчеркнуло, что у места перехода наблюдателей МАГАТЭ – поселка Васильевка – был объявлен режим прекращения огня, он неукоснительно соблюдался российскими военными.

    Коментарии (7)
    31 августа 2023, 20:37
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили после убийства полицейским в Днепре грузина Джумбера Силагавы призвал перестать называть украинцев братьями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хватит называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела», – заявил он.

    По его словам, украинцы «разрушили свою страну, а теперь хотят разрушить нашу». «Пусть Бог поможет украинскому народу поскорее освободиться из тисков банды (президента Украины Владимира) Зеленского и глобальной партии войны», – сказал в частности Вато Шакаришвили.

    Силагава был застрелен в спину полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал случившееся «омерзительным преступлением».

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением на превышение полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    Коментарии (22)
    31 августа 2023, 13:51
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн жителей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя примерные расчеты численности населения страны.

    К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

    Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

    Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

    В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

    «ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

    По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

    Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (7)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 14:22
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Правящая партия Грузии назвала «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Убийство украинским полицейским грузина Джумбера Силагава в Днепропетровске (Днепре) – это «омерзительно», заявил глава правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Убийство человека не оправдывают ни его нетрезвое состояние, ни неподчинение полиции. Это омерзительное преступление совершено на глазах жены и детей», – заявил он.

    По его словам, на Украине «виден тот же почерк, что и в Грузии (при правлении экс-президента Михаила Саакашвили) в 2004-2012 годах, и это проявляется не только в убийстве на улице, а и в рэкэте бизнеса, переоформлении телекомпаний и так далее, что вызывает сожаление».

    Кобахидзе также подверг критике «грузинских либералов» и сторонников экс-президента, которые пытаются найти оправдание этому убийству и пожелал Украине скорее освободиться от влияния Саакашвили.

    Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.

    До этого в соцсетях Грузии призвали правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими Силагава.

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 19:07
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины из-за противодействия Венгрии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания.

    Он также выразил надежду разблокировать его на следующей неделе, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит 5 млрд евро в год.

    Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз планирует создать фонд военного содействия киевскому режиму на 2024–2027 годы объемом 5 млрд евро в год.

    Коментарии (3)
    31 августа 2023, 14:47
    The Spectator: Запад потерял веру в способность Зеленского победить Россию

    The Spectator: Запад не верит в победу Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные союзники Украины не верят в способность украинского президента Владимира Зеленского одержать победу над Россией с теми военными ресурсами, которые ему пока предоставлены, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.

    Журналист считает, что поддержка США Зеленского ослабевает, а времени у него осталось мало, чтобы добиться успехов на поле боя, передает РИА «Новости».

    Мэтьюс пришел к выводу, что союзники Украины на Западе, уже, похоже не верят в победу Киева в конфликте с Россией.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (23)
    31 августа 2023, 13:20
    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области

    Рогов: По линии Вербовое – Работино ведутся наиболее активные бои на всем Запорожском направлении

    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются захватить Вербовое для выравнивания линии фронта и окружения Работино. Противник регулярно высаживает диверсионные группы, однако значительных успехов достичь ему так и не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербовое.

    «Село Вербовое расположено к востоку от Работино. В настоящий момент противник активно пытается штурмовать населенный пункт, регулярно осуществляется высадка диверсионных групп. Однако слаженные действия российских военных не дают ВСУ прорваться», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Судя по всему, Украина хочет выровнять линию фронта и окружить Работино с восточной стороны. Связано это с тем, что центральная часть села на протяжении долгого времени находится в серой зоне, а осуществить успешную атаку с юга невозможно. Таким образом, на этом участке разворачиваются наиболее горячие бои во всей Запорожской области», – отмечает эксперт.

    «Противник высаживается в лесных районах – делает ставку на маскировку с помощью «зеленки». Однако мы достаточно успешно громим прибывающий личный состав ВСУ. При этом украинские солдаты несут большие потери в технике. Сейчас они пытаются ее беречь: после доставки военных на участок машины сразу возвращаются на базу», – подчеркивает собеседник.

    «Напор ВСУ объясняется тем, что занятие Вербового позволит противнику оперативно осуществить захват Работино. Кроме того, потеря данной территории приведет к продавливанию наших позиций глубоко на юг», – уточняет он.

    «Однако ситуация в Запорожской области остается контролируемой, противнику не удается достичь стратегического успеха. Сейчас в западных СМИ рассказывают о якобы прорыве первой линии обороны, но это откровенная ложь. В реальности дела у ВСУ обстоят довольно плохо», – резюмирует Рогов.

    Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербового. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ночью противник дважды пытался прорвать рубеж российской обороны.

    Он отметил, что на этом участке фронта активно уничтожается западная техника, «потерю которой ВСУ переживают болезненнее, чем потерю простых солдат». При этом российские военные увеличили интенсивность огневого поражения по противнику и «не дают ему даже высунуть нос».

    Балицкий также рассказал, что в рядах украинских войск на Запорожском направлении все сильнее проявляются признаки усталости и панические настроения. По его словам, это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет сакральной жертвой западных командиров.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности на этом участке фронта.

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    В России начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. Главное его отличие от привычных банковских продуктов – это запрет на взимание процентов, так как ростовщичество запрещено шариатом. При этом исламским банкингом могут пользоваться россияне любой религии – это прописано в недавно принятом законе. Однако исламский банкинг не означает получение кредитов в банках под «честное слово». Что же это такое и как на нем будут зарабатывать банки? Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону

    На Украине решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это очередным витком борьбы с коррупцией. Так ли это на самом деле? И какую роль здесь сыграл провал контрнаступления ВСУ? Подробности

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    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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