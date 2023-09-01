Финский генерал объяснил нежелание Запада поставлять ВСУ современную технику

Финский генерал Товери: Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

Tекст: Ольга Никитина

Товери в интервью изданию Ilta-Sanomat прокомментировал захват Россией финских бронетранспортеров Pasi, переданных украинским военным. Эксперт усомнился в том, что российские специалисты найдут в этой «базовой военной технике» что-то особенно интересное.

США и другие западные страны, продолжил финский генерал, передают Украине такие вооружения, поскольку обоснованно опасаются, что новейшие западные военные технологии могут попасть в руки российских военных. «Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

В частности, отметил он, конфиденциальной информацией являются ключи шифрования, используемые в системах управления.

Генерал пояснил, что именно по этой причине танки M1 Abrams до сих пор не были переданы украинской стороне. США, по его данным, ремонтируют машины, заменяя новейшие технологии на «чуть устаревшие».

Как писала ранее Financial Times, многие западные страны стремятся поставлять Украине устаревший Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного танка Leopard 2.