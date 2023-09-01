Экс-агент британской разведки МИ-6 Крук: ВСУ сыты по горло советами НАТО

Tекст: Ольга Никитина

Крук в интервью Judging Freedom отметил, что украинские военные «сыты по горло доктринами Североатлантического альянса», из-за которых ВСУ теряют «по 10 тыс. человек в месяц», передает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению эксперта, оказался меж двух огней: с одной стороны на него давят ультранационалисты, выступающие против мирных переговоров, с другой – военные, обозленные массовыми потерями из-за тактических решений НАТО.

Как отмечали ранее эксперты, план украинского контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала серию публикаций в западных СМИ с критикой украинского контрнаступления.