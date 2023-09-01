Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
Экс-агент МИ-6: ВСУ сыты по горло советами НАТО
Экс-агент британской разведки МИ-6 Крук: ВСУ сыты по горло советами НАТО
Украинские военнослужащие возмущены советами от натовских генералов и инструкторов, которые побуждают их идти в лобовую на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, заявил бывший агент британской разведки МИ-6 Аластер Крук.
Крук в интервью Judging Freedom отметил, что украинские военные «сыты по горло доктринами Североатлантического альянса», из-за которых ВСУ теряют «по 10 тыс. человек в месяц», передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению эксперта, оказался меж двух огней: с одной стороны на него давят ультранационалисты, выступающие против мирных переговоров, с другой – военные, обозленные массовыми потерями из-за тактических решений НАТО.
Как отмечали ранее эксперты, план украинского контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала серию публикаций в западных СМИ с критикой украинского контрнаступления.