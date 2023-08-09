ФССП и фонд «Защитники Отечества» договорились о совместной помощи ветеранам СВО

Документ определяет основные формы взаимодействия и сотрудничества между сторонами. В частности, соглашение позволит повысить эффективность реализации гарантий предоставления правовой помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов, говорится на сайте фонда.

Соглашением также предусмотрено участие ФССП России и фонда «Защитники Отечества» в совместных благотворительных акциях и мероприятиях патриотического характера.

В соответствии с подписанным документом сторонами принято решение о реализации в ближайшее время положений Соглашения. Для этого планируется утвердить дорожную карту, подготовить планы работы, сформировать рабочие группы по направлениям сотрудничества.

Федеральной службой судебных приставов работа по правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей проводилась и до подписания Соглашения. Сотрудниками органа принудительного исполнения оказывалась помощь на призывных пунктах военных комиссариатов, в ходе проведения дней приема граждан в территориальных органах ФССП России.

Для защиты интересов лиц, принимающих участие в специальной военной операции, судебными приставами приостановлено 370 тыс. исполнительных производств, сумма задолженности по которым составляет 32,3 млрд рублей. Сотрудники службы на постоянной основе принимают участие в патриотических мероприятиях. Только в этом году их было проведено более 500.

Государственные служащие ФССП России участвовали в проекте благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы» по поддержке бойцов и мирных жителей в условиях проведения специальной военной операции. В проекте принял участие каждый шестой сотрудник ведомства.

Сотрудники службы оказывают гуманитарную помощь жителям новых регионов. На добровольные взносы закуплены продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Всего в регионы доставлено свыше 515 тонн груза.