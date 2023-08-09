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Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике
Воробьев: Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике
Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, к оптике и механике завод отношения давно не имеет, здесь производят преимущественно пиротехнику, взрыв, который и произошел здесь, эпицентр был расположен в месте сборки пиротехники, передает РИА «Новости».
Он рассказал также, что минимум 12 часов займет работа по разбору завалов.
Ранее в среду взрыв произошел на территории пиротехнического склада компании «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Сообщалось о 45 пострадавших.