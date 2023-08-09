Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

При взрыве пострадало минимум 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Акулов, передает ТАСС.

Он уточнил, что взрыв произошел на предприятии «Пиро-росс».

По данным СПАРК, ОАО «Пиро-росс» находилось на стадии банкротства. Оно арендовало склад на заводе в Сергиевом Посаде. В его отношении открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. За неуплату налогов арестованы счета и имущество.

У фирмы есть долг в 900 тыс. рублей по штрафам ГИБДД, свыше 350 тыс. рублей – по зарплатам, 190 тыс. рублей – по судебным издержкам. Общая сумма долгов в исполнительном производстве – почти 2 млн рублей.

Предприятие регулярно проверяли МЧС и Ростехнадзор. Выявлялись нарушения с пиротехникой. В 2021 году было установлено, что руководитель пиротехнического цеха не прошла аттестацию в области промышленной безопасности. В здании переработки взрывчатки не делали ремонт, с сотрудниками участка переработки не велась тренировка по безопасности.

МЧС указывало на нарушения по обеспечению безопасности работников и невозможность эффективно потушить пожар в случае возникновения.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что взрыв произошел на территории склада с пиротехникой, склад находится на территории завода. На месте ЧП ведется тушение очагов пожара, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в ходе ЧП пострадал 31 человек.