Воробьев: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего есть информация о 31 пострадавшем, среди них – трое с тяжелыми ранениями, их доставили в реанимацию, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Еще 12 пострадавших направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек.

На месте взрыва ведется разбор завалов. ЧП произошло в 10.40 в металлическом ангаре размером 40 на 40 метров, это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Всех людей из всех зданий и цехов предприятия эвакуировали, также эвакуирован ближайший детсад.

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбило стекла, указал губернатор. Он пообещал, что власти региона позаботятся о тех, чьи квартиры пострадали из-за ЧП.

Частично оказался поврежден спортивный комплекс «Луч», там тоже выбило стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек. Причиной взрыва называлось нарушение техпроцесса.

Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.