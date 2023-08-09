Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек
Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.
В реанимации находятся шесть человек, в отделениях – 17, в травмпункте – 22, сообщили в администрации, передает ТАСС.
В больнице экстренно развернуты 40 коек.
В министерстве здравоохранения Московской области указали, что на месте работают 23 бригады скорой, пять бригад территориального Центра медицины катастроф и вертолет санавиации.
Между тем губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что под завалами на месте ЧП могут быть пять человек.
До этого сообщалось о 38 пострадавших в ходе ЧП.
Напомним, взрыв произошел на территории пиротехнического склада компании «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.