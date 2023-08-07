Захарова: Есть данные, что окружение Зеленского причастно к черной трансплантологии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написала она в статье для «Российской газеты», в 2014 году в ОБСЕ констатировали, что в местах массовых захоронений в районах боевых действий были найдены тела людей с изъятыми внутренними органами, ставшие жертвами нелегальных трансплантологов, к которым, по имеющимся данным, причастны люди из окружения Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Захарова добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который, будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. Она добавила, что после внесенного залога в миллион гривен обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся.

Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в морге Николаевской городской больницы № 1 неучтенных военных украинской армии без признаков ранения киевские власти «пускают на органы».