Минпромторг оставил смартфоны Samsung в списке параллельного импорта

Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.4 комментария
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.4 комментария
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.14 комментариев
В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.8 комментариев
Мобильные телефоны Samsung решили оставить в перечне товаров для параллельного импорта, соответствующая информация содержится в приказе Минпромторга.
Нигерийский президент Мохамед Базум остается без воды и электричества под арестом мятежников, заявила посол страны в Париже Айшату Булама Кане.
Украинские мужчины призывного возраста попытались сбежать из страны в Молдавию в тайнике, оборудованном в фургоне, сообщила украинская госпогранслужба.
Американский бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.
Болгарские и американские военные участвуют в совместной воздушной тренировке «Фракийское лето – 2023», сообщило министерство обороны Болгарии.
Коалиция в Сирии под руководством США за последние сутки допустила 11 нарушений протоколов деконфликтации, заявил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
В список товаров параллельного импорта внесены еще несколько пунктов, включая батарейки Duracell, фотоаппараты Canon и очки Calvin Klein, сообщили в Минпромторге.
Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Депутата Заксобрания Новосибирской области и экс-члена Совфеда Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве и коррупции, в том числе в подкупе судьи финиками и сладостями, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента области.
Центральный банк государств Западной Африки объявил о закрытии своих отделений в Нигере до нового уведомления, сообщили СМИ.
Актер Марк Марголис, сыгравший одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие», умер в США в возрасте 83 лет, сообщил портал The Hollywood Reporter.
Украина недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в 2023 году из-за выхода России из зерновой сделки, считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.
Утвержден восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин, сообщили в НАСА.
Варшава передала ноту о якобы нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, в ней не содержится неопровержимых доказательств, сообщили в МИД Белоруссии.
На Украине сокращаются посевные площади, поскольку производители зерна не надеются на быстрое разрешение ситуации с блокировкой портов и возвращением России в зерновую сделку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее сообщалось, что украинские аграрии сокращают посевы из-за проблем с экспортом зерна.
Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».
По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.
Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.
Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.
Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.
Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.
Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.
Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.
The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск
По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.
Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.
Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.
Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»
Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».
«За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».
По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.
Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.
Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.
Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.
В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.
«Вымпел»: Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки
Как отмечается в статье, в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают американские разработки на пять–десять лет, причем уже стартовала стадия принятия их на вооружение, передает РИА «Новости».
Согласно информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.
Как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, предполагающая, что боеприпас определяет собственные координаты в пространстве без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе предыдущего положения.
Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью и может поражать цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.
Ранее летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, сообщил газете ВЗГЛЯД, что новые дальнобойные ракеты «воздух – воздух» недавно поступили на вооружение российских истребителей, они выполняют свои боевые задачи по определенной тактике.
Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки
Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».
«Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.
Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.
Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.
Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.
Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.
Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.
Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.
С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.
На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.
Всемирный банк включил Россию в топ-5 сильнейших экономик мира
ВВП рассчитывался по паритету покупательной способности – сколько необходимо валюты разных стран для покупки потребительской корзины, паритет рассчитан в долларах США. Так, ВВП России в 2022 году был равен 5,510 млрд долларов, а к 2030 может достичь 5,943 млрд долларов, говорится в публикации.
В рейтинге топ-экономик ВБ также значатся Германия, Франция, Италия, Канада и Британия. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия.
Эрдоган напомнил, что Франция делает это не впервые, и в мировой истории известно то, что Париж делал в Алжире, Руанде и Мали, и все «африканцы это хорошо знают». По его словам, сейчас поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены, это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран, передает РИА «Новости».
Однако Турция, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.
Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.
Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.
С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.
Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины
«Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.
«Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.
«Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.
«Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.
По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».
Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер
Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .
При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.
Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.
В МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке
Он пояснил, что речь идет о 6 тыс. человек, которые не записались на экзамен по латышскому языку, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
По его словам, в список попали люди, которые «не изъявили никакого желания ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство». Поэтому власти, ссылаясь на закон, потребовали от указанных лиц покинуть страну.
При этом Лидак пообещал не устраивать «охоту на русских» и не депортировать их.
Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве
Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».
Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.
Захарова: Прямой канал для зерновой сделки между Россельхозбанком и JP Morgan закрыли 2 августа
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прямой канал, установленный между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, закрылся 2 августа, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.
12 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в котором шла речь о расчетах через Россельхозбанк.