  • Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
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    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
    На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Италии назвали три козыря России против Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    2 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    8 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    6 комментариев
    Новости
    15:45Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Около 30 человек пострадали в результате пожаре в клинике в немецком городе Хемер, сообщила телекомпания WDR.

    15:37Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники

    Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым силовые ведомства смогут пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    15:29ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении добычи нефти до конца 2024 года

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, говорится в итоговом коммюнике ОПЕК.

    15:21Ростех разработал приложение для хранения информации на смартфонах

    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал приложение «Биосейф», которое позволяет пользователям смартфонов хранить личную информацию в зашифрованном виде, безопасность данных обеспечивается за счет применения технологий биометрической аутентификации, говорится в пресс-релизе компании.

    15:14В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    15:08Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    15:07Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.

    14:56В Кремле отреагировали на прибытие нового посла Британии

    В Кремле не ждут, что прибытие нового посла Британии в России Найджела Кейси что-либо изменит в отношениях Лондона и Москвы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    14:52В Италии назвали три козыря России против Украины

    Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    14:50На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ

    За последние сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:46Эрдоган не исключил визит Путина в Турцию в августе

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата пока не определена, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    14:37Путин подписал закон о блокировке счетов попавших под санкции иностранцев

    Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

    14:34Стало известно о желании ЕС усилить давление на Россию из-за зерновой сделки

    Европейский союз считает, что единственным способом восстановления зерновой сделки станет повышение международного давления на Москву, сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    14:31Минцифры разъяснило порядок внесения данных о месте проживания на «Госуслуги»

    Пользователи «Госуслуг» могут самостоятельно вносить на портал данные о фактическом месте проживания, а также могут исправлять или удалять их, так в Минцифры прокомментировали данные о том, что сервис стал заполнять эти поля автоматически.

    14:25В Кремле не смогли сказать, кто возглавит делегацию России на саммите G20

    В данный момент неизвестно, кто возглавит российскую делегацию на саммите «Группы двадцати» в Индии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    4 августа 2023, 15:08

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

    Коментарии (96)
    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (111)
    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 07:50
    Снайпер рассказал, как ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами в Авдеевке

    Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, пытаясь сдержать российское наступление, активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки (ДНР), сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

    Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».

    «Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.

    Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.

    Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.

    Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

    Коментарии (29)
    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (8)
    4 августа 2023, 06:02
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском

    Минобороны: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении

    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские штурмовые группы в ходе наступления на Купянском направлении овладели опорными пунктами ВСУ в районе урочища Маньковка, уничтожено более взвода пехоты из состава мехбригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Кроме того, сообщил Зыбинский, уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б», передает ТАСС.

    Также начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ.

    Средствами ПВО расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник-разведчик «Фурия» в районе н.п. Горобьевка.

    Кроме того, на Купянском направлении российский Су-34 «западной» группировки нанес два удара в районе н.п. Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной мехбригады ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом.

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    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

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    4 августа 2023, 12:38
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева

    Tекст: Алина Власенко

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.

    В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

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    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

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    3 августа 2023, 17:52
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    Об этом сообщил заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик «Польскому радио», передает издание «Страна.ua».

    По словам дипломата, это напряжение было вызвано «не польской стороной». Варшава же хочет, чтобы работа между Украиной и Польшей была слаженной, так как есть общие интересы и цели.

    Также подчеркивается, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, чтобы другие не извлекли из этого пользу.

    Ранее польский политик Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности. После этого польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал это решение.

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