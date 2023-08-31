Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности
Sky News Arabia: Посол Франции в Нигере лишился дипломатической неприкосновенности
Французский посол в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, полиции было поручено принять меры для высылки главы диппредставительства Франции, передает ТАСС. При этом сроки выдворения телеканал не привел.
Ранее Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, поддержали пришедших к власти военным в Нигере.
Напомним, назначенный мятежниками начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состояние максимальной готовности на фоне угрозы вторжения в Нигер сил ЭКОВАС. Днем ране глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны.