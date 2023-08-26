Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.7 комментариев
Местные власти Нигера объявили о поддержке новых властей страны
Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI) объявили о поддержке новых властей страны
Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку действиям «Национального совета по защите отечества», следует из заявления под названием «Декларация территориальных единиц Нигера».
В документе, опубликованном местным изданием Aïr Info Agadez, говорится, что Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все 262 территориальные единицы Нигера, выражают твердую поддержку действиям, объявленным «Национальным советом по защите отечества» для успешного переходного периода. Ассоциации поприветствовали дальновидность новых властей, которая показывает их приверженность децентрализации, передает РИА «Новости».
Авторы документа осудили санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера и раскритиковали поведение некоторых руководителей этих организацией.
Кроме того, ассоциации осудили случаи вмешательства во внутренние дела Нигера со стороны «определенных иностранных держав, скрывающихся за спиной этих организаций». Подписанты призвали ЭКОВАС и ЗАЭВС немедленно снять санкции.
Также в документе говорится, что территориальные единицы Нигера выражают свою готовность откликнуться на любые запросы новых властей на пути к их благородной миссии по защите отечества.
Ранее в субботу назначенный мятежниками начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состоянии максимальной готовности на фоне угрозы вторжения в Нигер сил ЭКОВАС. Днем ране глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны.