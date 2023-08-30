  • Силы ПВО сбили ракету в восточной части Крыма
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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    30 августа 2023, 21:56

    В ФРГ привели данные об интенсивности поставок танков Украине

    Минобороны ФРГ: Германия за неделю поставила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов

    Tекст: Антон Никитин

    Германия за неделю поставила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из списка, опубликованного министерством обороны ФРГ.

    В обновленном списке Минобороны ФРГ, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка десяти танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия, четыре тягача HX81 с полуприцепами, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и ПВО.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (165)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (69)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (41)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (23)
    30 августа 2023, 05:30
    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства

    Bloomberg назвало производственный кризис в Европе «лучшим антидотом от дефицита газа»

    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе энергоемкие компании не могут справиться с ростом цен на энергоресурсы и закрываются или сокращают производство, заявил обозреватель Хавьер Блас.

    Блас указал, что в Германии промышленная активность падает 14 месяцев подряд. По его словам, разразившийся производственный кризис – «лучший антидот от дефицита газа». «С такими друзьями кому нужны враги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметил Блас, такая ситуация позволяет Европе «побеждать» энергетический кризис. По оценке Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе окажется на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Блас пишет, что такой «уход от энергетического кризиса» приведет к сильному падению производства и долговременной утрате экономического роста. «Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться», – заявил он.

    Напомним, крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии поскорее нужно отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


    Коментарии (44)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

    Коментарии (2)
    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (7)
    30 августа 2023, 07:16
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении нанес удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

    Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

    Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 12:20
    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Массовыми атаками дронов Киев пытается создать иллюзию переноса военных действий на территорию России

    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения. ВСУ хотят создать иллюзию переноса военных действий на территорию России, сказал ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Украина атаковала дронами несколько российских регионов.

    «Западные страны выделили Украине сотни миллионов долларов на закупку БПЛА. Так что налетов противника будет все больше, они будут все более массовыми», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Офис Зеленского преследует конкретную цель: создать иллюзию переноса военных действий на территорию России. Контрнаступление не увенчалось успехом, поэтому ВСУ необходимо регулярно создавать громкие информационные поводы, способные отвлечь простых украинцев от неудач на фронте», – отмечает собеседник.

    «Регионы, попавшие под огонь противника, выбраны также неслучайно. Так, в части субъектов есть объекты, представляющие ценность в военном плане. Этой ночью ВСУ преимущественно надеялись уничтожить объекты, связанные с ВКС или системами ПВО», – подчеркивает эксперт.

    «Думаю, офис Зеленского рассчитывал значительно снизить степень защищенности воздушного пространства России. Кроме того, в подвергшихся атаке регионах есть объекты, уничтожение которых может создать резонанс в информационном поле», – уточняет он.

    «Сюда стоит отнести налет на столицу и попытку удара по телебашне в Брянске. Успешный вывод из строя вещания на территории целого региона привел бы к панике не только в самой области, но и за ее пределами», – считает собеседник.

    «На фоне участившихся атак было бы уместно задуматься о выстраивании серьезных оборонных рубежей по всей границе с Украиной. Кроме того, важно вести качественную работу по выявлению диверсантов, которые служат наводчиками для ВСУ. Без комплексных усилий, предпринимаемых на системном уровне, с угрозой не справиться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.

    Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. В результате атаки произошел пожар, огнем охватило два воздушных судна. Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа.

    Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Брянской областью и один над Орловской. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подчеркнул, что дрон, обезвреженный средствами РЭБ, упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района.

    Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что один из сбитых беспилотников нанес повреждения административному зданию. Произошло возгорание: частично повреждены крыша и остекление. По его словам, два БПЛА также предприняли попытку атаковать региональную телебашню. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, в результате падения обломков сбитого дрона был причинен ущерб зданию управления Следственного комитета.

    Около 02.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Позже в регионе удалось сбить еще один аппарат. Местные власти отчитались, что разрушений и пострадавших в результате ночных налетов нет.

    Один беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА противника попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, в одном из жилых домов Сухиничского района нарушено остекление.

    Также беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Рузского района Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».

    Серию ночных налетов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что подобные атаки говорят об агонии украинского руководства. По ее мнению, офис Зеленского перешел к террористической деятельности из-за «тупой ненависти, злобы и отсутствия перспектив в развитии».

    Коментарии (12)
    30 августа 2023, 14:23
    Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополя, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихайловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

    Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

    Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

    Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 15:28
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного

    Минобороны заявило об уничтожении еще одного катера ВСУ у острова Змеиный

    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К востоку от острова Змеиный в Черном море ликвидирован еще один украинский военный катер, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Су-24 морской авиации уничтожил катер ВСУ с экипажем восточнее Змеиного, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Коментарии (16)
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