Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.6 комментариев
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет
Канцлер Германии Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и средствами ПВО.
После закрытого заседания кабинета министров Германии в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином глава правительства ФРГ напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком оружия Украине после США. Поставки Киеву различных видов вооружения, как подчеркнул канцлер Германии, «имеют немедленный эффект». В качестве примеров он упомянул о системе ПВО IRIS-T. Шольц подчеркнул, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и средствами ПВО, передает ТАСС.
Шольц выразил уверенность, что большинство граждан ФРГ поддерживают политический курс правительства Германии. При этом он добавил, что решения принимаются не под влиянием момента. Именно по этой причине, по утверждению Шольца, Берлин продолжает оказывать большую поддержку Украине не только в финансовом отношении, но и поставками оружия.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых достигает 500 км.