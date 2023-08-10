Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus
Кабмин Германии выразил намерение объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus
Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Сейчас идет проработка этого вопросы с союзниками Берлина, прежде всего с США, передает ТАСС со ссылкой на портал t-online. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время, уточнил источник портала в правительстве.
Ранее власти ФРГ отвергали возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. На минувшей неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus.