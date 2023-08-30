Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин

Совбез ООН отменил заседание по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным пускам КНДР

Tекст: Антон Никитин

При этом из уведомления офиса генсека всемирной организации также следует, что во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности. Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он, передает ТАСС.

В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США, а в сентябре – Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.

В то же время, по словам источников во всемирной организации, отмена заседания в среду не связана с ситуацией в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совбеза. Совет также намеревается провести в 15.00 (22.00 мск) голосование по продлению санкций в отношении Мали. Перенести это голосование на более поздний срок невозможно, потому что иначе истечет срок действия соответствующей санкционной резолюции.

Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США решили ввести новые санкции против России и КНДР за предполагаемое наращивание военно-технического сотрудничества.

Напомним, в конце августа постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за решение созвать заседание СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР.