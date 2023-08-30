Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.15 комментариев
Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин
Совбез ООН отменил заседание по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным пускам КНДР
Назначенные на среду заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР отменены без объяснения причин, следует из уведомления офиса генсека всемирной организации.
При этом из уведомления офиса генсека всемирной организации также следует, что во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности. Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он, передает ТАСС.
В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США, а в сентябре – Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.
В то же время, по словам источников во всемирной организации, отмена заседания в среду не связана с ситуацией в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совбеза. Совет также намеревается провести в 15.00 (22.00 мск) голосование по продлению санкций в отношении Мали. Перенести это голосование на более поздний срок невозможно, потому что иначе истечет срок действия соответствующей санкционной резолюции.
Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США решили ввести новые санкции против России и КНДР за предполагаемое наращивание военно-технического сотрудничества.
Напомним, в конце августа постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за решение созвать заседание СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР.