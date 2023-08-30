  • Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
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    В Израиле русофобия дошла до антисемитизма
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    В Британии признали рост мирового влияния России в рамках БРИКС
    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима»
    Псковский губернатор анонсировал возобновление работы аэропорта
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    Франция назвала количество своих военных в Габоне
    ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке
    Правительство Грузии запретило президенту Зурабишвили зарубежные визиты
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    18 комментариев
    30 августа 2023, 18:20

    Южная Корея обвинила КНДР в пуске баллистической ракеты

    Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря

    Tекст: Антон Никитин

    Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

    Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея пустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не указываются, передает РИА «Новости».

    Напомним, 23 августа северокорейская ракета пролетела над Японией в сторону Тихого океана.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (152)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

    Коментарии (30)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

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    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (69)
    29 августа 2023, 23:45
    Фигуристку Горбачеву доставили в СК в Москве

    Главк СК по Москве сообщил о следственных действиях с фигуристкой Горбачевой

    Tекст: Антон Антонов

    Найденная в московском кинотеатре 16-летняя фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение столичного СК, следует из сообщения главного следственного управления Следственного комитета по городу.

    Главк СК сообщил в Telegram, что «несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК». С ней проводят следственные действия. Присутствуют законный представитель девушки и психолог.

    Напомним, СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки. Однако позднее ее нашли живой в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

    Коментарии (20)
    30 августа 2023, 11:30
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Венгрия и Сербия сразу квалифицировали вывод из строя «Северного потока» как террористический акт и «немедленно дали понять», что будут рассматривать подрыв используемых ими маршрутов получения российского газа как повод для войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

    «Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны … и немедленно отреагируем», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии на инцидент с «Северным потоком» он назвал «проявлением дефицита суверенитета».

    Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о Москве. Он также выразил мнение, что требование Будапешта и Белграда было услышано.

    В свою очередь Карлсон заметил, что ему представляется «очень очевидным», что «Северный поток» подорвала администрация президента США Джо Байдена – напрямую или опосредованно.

    Ранее в Европарламенте также заявили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Тем временем Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (21)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 15:56
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США ненавидят Россию из-за христианской веры, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон в Будапеште.

    Он пояснил, что Штаты также ненавидят Венгрию не «из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является», передает РИА «Новости».

    Карлсон напомнил, что Венгрия – христианская страна. «Они (США – прим. ВЗГЛЯД) ненавидят это. (…) По этой же причине они ненавидят Россию», – сказал ведущий.

    Ранее Карлсон выразил желание взять интервью у российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (20)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (27)
    29 августа 2023, 19:38
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила

    Урбанист Якубович перечислил первоочередные меры для снижения числа ДТП с участием электросамокатов

    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ответственность за опасную езду на электросамокатах должна быть ужесточена. А следить за тем, чтобы их водители соблюдали правила, должны городские службы с помощью видеокамер, сказал газете ВЗГЛЯД глава муниципального округа Тверской Москвы, урбанист Яков Якубович, комментируя намерение депутатов Госдумы выработать меры для снижения числа ДТП с участием электросамокатов.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что депутаты Госдумы намерены заняться проработкой вариантов повышения ответственности при езде на электросамокатах из-за большого числа ДТП. Пути решения проблемы частых аварий предлагаются разные: от полного запрета проката данных средств передвижений до введения ограничений на скорость или на места пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

    «Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности ворвались в нашу жизнь неожиданно. И естественно городские власти всех крупных городов России не были готовы к этому. Пока у нас нет соответствующей инфраструктуры, поэтому происходят ДТП. Решать эту проблему необходимо комплексно», – говорит Якубович.

    По его словам, для начала необходимо, чтобы водители электросамокатов и других СИМ начали придерживаться правил для велосипедистов: ездить по специальной выделенной полосе, а там, где ее нет, по крайней правой полосе автомобильной дороги. Однако здесь, по мнению урбаниста, сразу возникает первая проблема: крайняя правая полоса на перекрестках многополосных дорог зачастую разрешает исключительно поворот направо, а прямо проехать нельзя, не нарушив правила. Что и делают водители СИМ, нередко создавая аварийные ситуации.

    «Здесь нужно просто разрешить самокатам и велосипедам ехать спокойно прямо. Мне недавно Минтранс ответил, что в таких случаях городским властям, которые ответственны за организацию дорожного движения в городе, рекомендовано делать велодорожки так, чтобы в таких ситуациях у человека была возможность проехать прямо. Нужно создать понятную инфраструктуру для велосипедов и электросамокатов», – считает урбанист. Он подчеркивает, что Москва уже имеет хороший опыт решения этой проблемы с помощью временной разметки, так как в зимнее время года эти виды транспорта практически не используются, и подобная разметка становится не нужна.

    Урбанист полагает, что необходимо также усилить ответственность за опасную езду на самокатах, а также за управление ими в нетрезвом состоянии. Немаловажно контролировать и скорость электросамокатов – известны случаи, когда курьеры доставок еды меняли заводской мотор на более мощный для быстрого передвижения по городу.

    Полномочия по регулированию, по мнению Якубовича, можно было бы передать таким организациям, как Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы повысить контроль за недобросовестными водителями СИМ. «Все это можно было бы регулировать с помощью городских камер, но тогда стоит вопрос об опознавательных знаках на транспорте. Возможно, здесь действительно стоит прибегнуть к введению номерных знаков на средствах индивидуальной мобильности», – заключил Якубович.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к росту числа электросамокатов на улицах российских городов?





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    В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко указывала на необходимость оснастить электросамокаты средствами определения, включая номера, чтобы при нарушениях ПДД их владельцев можно было привлечь к ответственности.

    Коментарии (19)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (16)
    29 августа 2023, 19:01
    Китай выпустил карты с присоединенными территориями России
    Китай выпустил карты с присоединенными территориями России
    @ Zuma/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил комплект карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю.

    На карты Китая попал Большой Уссурийский остров России. Остров на карте указан как самая восточная точка страны и его территории полностью включены в состав Китая, несмотря на демаркацию границы, по которой КНР принадлежит только часть острова, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала «Китайская угроза».

    Китай намерен использовать такие карты в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах.

    В 2021 году губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину о планах развития Большого Уссурийского острова. Так, говорилось о строительстве моста на остров.

    Ранее Индия выразила протест Китаю после включения в новые карты ее территорий.

    Коментарии (8)
    29 августа 2023, 21:20
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    @ Скриншот из видео/Прокуратура Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавшая несовершеннолетняя фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве, сообщили в МВД.

    Как сообщили в прокуратуре столицы, 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было, сообщает РИА «Новости».

    Ранее СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве. После этого стало известно, что пропавшая несовершеннолетняя фигуристка заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, это произошло около 13.00 во вторник.

    Коментарии (20)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (30)
    30 августа 2023, 05:30
    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства

    Bloomberg назвало производственный кризис в Европе «лучшим антидотом от дефицита газа»

    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе энергоемкие компании не могут справиться с ростом цен на энергоресурсы и закрываются или сокращают производство, заявил обозреватель Хавьер Блас.

    Блас указал, что в Германии промышленная активность падает 14 месяцев подряд. По его словам, разразившийся производственный кризис – «лучший антидот от дефицита газа». «С такими друзьями кому нужны враги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметил Блас, такая ситуация позволяет Европе «побеждать» энергетический кризис. По оценке Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе окажется на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Блас пишет, что такой «уход от энергетического кризиса» приведет к сильному падению производства и долговременной утрате экономического роста. «Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться», – заявил он.

    Напомним, крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии поскорее нужно отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (6)
    Главное
    ВС России поразили пункты управления и разведки ВСУ
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    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

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      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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